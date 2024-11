Tennis, Sinner premiato a Torino: è il numero uno del 2024

Sinner: "Festeggiare qui è speciale"

“Non c’è posto più bello per festeggiare questo trofeo”, ha detto Sinner ricevendo il premio sul campo della Inalpi Arena. “Torino è sempre stata una città molto speciale per me, festeggiare qui è davvero speciale”. “Il club - ha aggiunto - è molto esclusivo, ci sono solo 29 numero 1. Da giovane non avrei mai pensato di arrivare a questo punto ma con il lavoro ci siamo riusciti. La cosa importante è tenersi accanto le persone che ti fanno sentire bene e io per questo sono stato molto fortunato”. A consegnargli il premio Boris Becker che si è detto “non più di tanto sorpreso da questo ragazzo e dalla sua determinazione, ha lasciato la casa a 13 anni per inseguire il suo sogno e questo è un fatto eccezionale e credo che per molto sarà il numero”.