Finals, debutta Alcaraz. In doppio è il giorno di Bolelli/Vavassori

Dopo la vittoria di Sinner in due set su De Minaur, proseguono le Atp finals di Torino 2024. Oggi per l'Italia tocca a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, in doppio, che sfida Rohan Bopanna e Matthew Ebden. In singolare, invece, è il giorno di Carlos Alcaraz e Sascha Zverev, prime teste di serie del gruppo Newcombe. Alle 14 scende in campo lo spagnolo contro Casper Ruud, mentre alle 20.30 giocherà il tedesco contro Andrey Rublev (tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW).