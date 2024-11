Atp Finals 2024, debutta Sinner: stasera la sfida con De Minaur

È il giorno del debutto di Jannik Sinner in questa edizione delle Atp Finals. Il tennista numero 1 al mondo sarà subito protagonista sul cemento della Inalpi Arena di Torino, alle 20.30 (in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW) contro l'australiano Alex De Minaur, n. 8 della classifica mondiale. Jannik ha battuto De Minaur sette volte in altrettanti precedenti, dal 2019 al 2024. Non solo Sinner: oggi in campo anche Medvedev e Fritz. E ci sono anche delle sfide nel doppio. I singoli di domani - lunedì 11 novembre - saranno invece affidati al secondo gruppo, con le sfide Carlos Alcaraz contro Casper Ruud e Alexander Zverev contro Andrey Rublev.