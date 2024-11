Atp Finals, bagno di folla e grande attesa per l'esordio di Sinner

Domani si apre la 55esima edizione, la quarta a Torino. Ad inaugurare il cartellone delle gare sarà il doppio Koolhof-Mektic contro Purcell-Thompson seguito dallo scontro fra Daniil Medvedev e Taylor Fritz. Ma l'attesa, per i tifosi italiani, è tutta per l'idolo di casa che scenderà in campo già domani sera contro l'esordiente del torneo dei maestri, l'australiano Alex De Minaur. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport

Il conto alla rovescia per le ATP Finals, che domani apriranno la 55esima edizione, la quarta consecutiva ospitata a Torino. Il programma del giorno inaugurale vedrà il doppio Koolhof-Mektic sfidare Purcell-Thompson, seguito dall’atteso incontro di singolare tra Daniil Medvedev e Taylor Fritz. Ma è per il giovane talento italiano Jannik Sinner che l'entusiasmo dei tifosi raggiunge il culmine. L'idolo di casa farà il suo esordio domani sera, e il match sarà trasmesso in diretta alle 20.30 su Sky Sport. Il numero 1 al mondo affronterà l'australiano Alex De Minaur, alla sua prima partecipazione nel prestigioso torneo dei maestri. Sinner ha già ricevuto un assaggio dell'affetto dei tifosi durante un match di allenamento con Casper Ruud al campo centrale dell'Inalpi Arena, accolto con un'ovazione che anticipa il calore del pubblico torinese.

Oggi nel Blue carpet i doppisti

Quella di oggi è stata la giornata dei doppisti, protagonisti del Blue Carpet al Fan Village, inaugurato con una giornata aperta a tutti. Anche in questo caso l'attenzione dei tifosi è stata tutta per la coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, pronti a scendere in campo lunedì contro Bopanna-Ebden. Per Simone e 'Wave' quella che li ha portati a Torino è "una bella storia da poter raccontare". "Ce lo siamo meritato - dicono-, adesso ce la mettiamo tutta e ce la godiamo. Un sogno che si avvera e un obiettivo per cui abbiamo lavorato tanto. Ora abbiamo tanta voglia di far bene, non vediamo l'ora di scendere in campo e daremo il massimo".