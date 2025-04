Maratona Milano, oltre 10mila partecipanti: vince il kenyota Langat

Per la gara maschile, sono kenioti i primi tre classificati: vince dopo un'azione cominciata al 40esimo chilometro Leonard Langat in 2h08.38, secondo posto per Isaac Kipkemboi Too in 2h08.45, al terzo posto Timothy Kosgei Kipchumba in 2h09.11. Stupenda prestazione tra le donne per l'etiope Shure Demise Ware che vince con il tempo di 2h23.31, miglior crono sul suolo italiano dell'anno al femminile. Piazza d'onore per la keniota Joan Jepkosgei Kilimo in 2h25.32, terza l'etiope Alemtsehay Mekuria Alamirew in 2h27.23.

