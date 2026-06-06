I lavoratori hanno così scelto non essendo state accolte le loro richieste salariali e contro la presenza dell'agenzia di immigrazione ICE nell'area. Il sindacato "Unite Here Local 11", il quale rappresenta circa 2.000 lavoratori delle concessioni alimentari e delle suite dello stadio, ha dichiarato che il 96% degli iscritti si è espresso a favore di questa possibilità

Alcuni dipendenti del SoFi Stadium di Los Angeles hanno indetto uno sciopero che si dovrebbe svolgere durante la Coppa del Mondo 2026, non essendo state accolte le loro richieste salariali e contro la presenza dell'agenzia di immigrazione ICE nell'area. Il sindacato "Unite Here Local 11", il quale rappresenta circa 2.000 lavoratori delle concessioni alimentari e delle suite dello stadio, ha dichiarato che il 96% degli iscritti si è espresso a favore della possibilità di scioperare dopo che è stato proposto un sondaggio.

La prima partita negli Usa del Mondiale di calcio

Ciò significa che i lavoratori "potrebbero lasciare il loro posto in qualsiasi momento se le loro richieste non fossero soddisfatte", ha sottolineato il sindacato in una dichiarazione. Cuochi, camerieri, cassieri, lavapiatti e altri dipendenti dello stadio hanno partecipato alla votazione che si è svolta nelle scorse ore. Il sindacato ha riferito che le trattative con "Legends Global", l'operatore dei servizi alimentari dello stadio, continueranno ancora nella giornata di lunedì, pochi giorni prima che il SoFi Stadium accolga la prima partita della Coppa del Mondo 2026 in territorio americano.