Atp Finals 2024, stasera a Torino Jannik Sinner sfida Taylor Fritz

Dopo l'esordio vincente alle Atp Finals contro Alex De Minaur, torna oggi in campo Jannik Sinner . A Torino il tennista numero 1 del mondo affronta stasera (alle ore 20.30, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW) l’americano Taylor Fritz, n. 5 della classifica mondiale. I due si sono sfidati di recente nella finale degli US Open, vinta dall’italiano . Nel pomeriggio (alle 14) invece si disputa l’altra partita del girone tra Medvedev e De Minaur. A secondo del risultato, il match serale può già essere determinante per la qualificazione aritmetica di Sinner in semifinale.

L’incoronazione

Intanto ieri Sinner è stato incoronato ufficialmente come “re del tennis mondiale” nel 2024. L'investitura ha avuto come scenario la Inalpi Arena. Il tennista altoatesino è stato premiato per aver chiuso l'anno al numero 1 del ranking: succede nell'albo d'oro a Nole Djokovic e Carlos Alcaraz. Un anno che ha dominato, con la vittoria di due slam (Australian Open e Us Open) e di tre Atp Masters 1000. A consegnargli il prestigioso riconoscimento è stato Boris Becker. “Non c'è posto più bello per festeggiare questo trofeo. Torino è sempre stata importante per me, festeggiare con tutti voi è davvero speciale”, ha detto un emozionato Sinner, aggiungendo: "Questo è un club molto molto esclusivo, ne fanno parte solo 29 persone. Quando ero giovane non pensavo di arrivare a questo punto, ma piano piano e con tanto lavoro ci sono arrivato".