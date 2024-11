Finals di Coppa Davis, tabellone e partecipanti. Calendario delle gare

L’Italia scende in campo tra il 19 e il 22 novembre a Malaga, dove sfiderà l’Argentina ai quarti di finale. L’incrocio con la Spagna di Alcaraz è possibile solamente in finale: ecco quali sono le Nazionali qualificate e le sfide in programma

Il precedente e gli accoppiamenti

Italia e Argentina si sono già affrontate in Coppa Davis. Gli Azzurri sono in vantaggio per 3 a 2 negli scontri totali, e hanno vinto anche l’ultima sfida nella fase a gironi del 2022: in quell'occasione l’Italia vinse 2 a 1 con i successi in singolare di Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Se gli Azzurri riusciranno a superare l’Argentina, ad attenderli in semifinale ci saranno gli Stati Uniti oppure l’Australia, finalista nella scorsa edizione. Un incrocio Sinner-Alcaraz in Italia-Spagna sarebbe invece possibile solamente nella finale del torneo.

Il tabellone della Coppa Davis

I quarti di finale sono in programma dal 19 al 21 novembre, e vedranno affrontarsi le seguenti nazionali:

Martedì 19 novembre, ore 17: Spagna-Paesi Bassi

Mercoledì 20 novembre, ore 12: Germania-Canada

Giovedì 21 novembre, ore 10: USA-Australia

Giovedì 21 novembre, ore 17: Italia-Argentina

Le semifinali, invece, si giocheranno il 22 e 23 novembre seguendo questi accoppiamenti

Venerdì 22 novembre, ore 17: Germania/Canada - Spagna/Paesi Bassi

Sabato 23 novembre, ore 13: Italia/Argentina - USA/Australia

La finale infine è in programma il 24 novembre alle ore 16 tra le due nazionali vincitrici nelle semifinali.