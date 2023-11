Finale di Coppa Davis, alle 16 inizia Italia-Australia: dove vederla

Gli azzurri tornano a giocarsi il prestigioso trofeo a distanza di 25 anni. In semifinale la squadra di Filippo Volandri ha battuto 2-1 la Serbia di Novak Djokovic grazie a uno straordinario Jannik Sinner. L'appuntamento è a partire dalle ore 16 in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Dopo 25 anni l'Italia è di nuovo in finale di Coppa Davis. Nella giornata di ieri, gli azzurri di Filippo Volandri, trascinati da Jannik Sinner, hanno battuto 2-1 la Serbia in semifinale (LA CRONACA) e oggi affrontano l'Australia per entrare nella storia. L'appuntamento è a partire dalle ore 16 in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Come sempre, i primi a scendere in campo saranno i numeri 2 nel ranking: Arnaldi per l'Italia (preferito all'infortunato Musetti e a Sonego, che viene risparmiato per il doppio) e Popyril per l'Australia. A seguire toccherà ai numeri 1 (Sinner e De Minaur). In caso di parità, la Coppa Davis si deciderà nel match di doppio, che inizierà dopo la fine del secondo singolare.