MotoGp, Gp Valencia: Bagnaia vince e si riconferma campione del mondo

Pecco Bagnaia ha vinto il Gran premio di Valencia, classe MotoGp, e si è laureato campione del mondo per il secondo anno di fila. "È un sogno!", ha commentato. Il pilota italiano della Ducati ha conquistato il titolo vincendo anche l’ultimo Gran premio della stagione. Dietro di lui in Spagna si sono piazzati Fabio Di Giannantonio e Zarco, entrambi su Ducati. Jorge Martin, l’unico che poteva contendere il Motomondiale a Bagnaia, è caduto al sesto giro consegnando, di fatto, il secondo titolo consecutivo al pilota italiano.

Bagnaia: “È un sogno!”

"È un sogno! Il sabato ci fa penare sempre poi la domenica siamo sempre i più forti. È stata una stagione bella, Barcellona ha influito un po' troppo. Ho sempre sognato di vincere il titolo vincendo anche la gara", ha commentato Bagnaia ai microfoni di Sky Sport subito dopo la vittoria. "Non ho visto la comunicazione 'Martin out'. Ho sempre sognato di vincere il titolo vincendo contemporaneamente anche la gara: è fantastico, meglio di così non potevo chiedere", ha aggiunto.

La festa a Chivasso e Borgo Panigale

Grande festa anche a Chivasso. Pecco Bagnaia, classe 1997, è cresciuto nella città piemontese che si trova a circa 25 km da Torino. Centinaia di persone si sono ritrovate in piazza d'Armi per seguire la gara su maxischermo in un tripudio di bandiere, cappellini, giacconi rossi. Alla notizia della conquista del titolo da parte di Bagnaia, sono partiti cori, applausi, trombette, fumogeni. Festa con boati di felicità, applausi, fumogeni rossi e bandiere sventolanti anche a Borgo Panigale, sede della Ducati. Tantissimi i tifosi, gli appassionati e i dipendenti con le loro famiglie che si sono riuniti nella sede della Ducati per guardare insieme sul maxischermo l'ultimo Gp della stagione e il trionfo di Bagnaia.