Il campionato di Serie A è ripartito dopo la pausa per le nazionali. Dopo i tre anticipi del sabato, oggi altri 5 match. Si è cominciato con Cagliari-Monza, terminata 1-1. La domenica di calcio prosegue e alle 15 sono iniziate Frosinone-Genoa ed Empoli-Sassuolo, poi alle 18 c’è Roma-Udinese e in serata l’atteso big match Juventus-Inter (alle 20.45). Domani le ultime due partite che chiuderanno la 13esima giornata: Verona-Lecce alle 18.30 e Bologna-Torino alle 20.45 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Ieri la Salernitana ha battuto 2-1 la Lazio, mentre il Napoli ha vinto in trasferta a Bergamo per 2-1 contro l’Atalanta. In serata a San Siro il Milan ha battuto la Fiorentina 1-0.