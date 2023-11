Serie A, Salernitana-Lazio 2-1. Ora in campo Atalanta-Napoli. VIDEO

Il campionato, dopo la pausa per le nazionali, riparte con le prime tre partite della 13esima giornata. All'Arechi di Salerno Immobile trova il vantaggio su rigore per i biancocelesti, ma dopo il pareggio di Kastanos la ribalta Candreva. I bergamaschi ospitano i campioni d'Italia, a San Siro arrivano i viola

Dopo la pausa per le nazionali la Serie A riparte con le prime tre partite della 13esima giornata. Alle 15 Salernitana-Lazio è finita 2-1. Alle 18 è iniziata Atalanta-Napoli, stasera a San Siro alle 20.45 si gioca Milan-Fiorentina. Domani si riparte alle 12.30 con Cagliari-Monza, poi Frosinone-Genoa ed Empoli-Sassuolo (alle 15), Roma-Udinese (alle 18) e Juventus-Inter (alle 20.45). Lunedì le ultime due partite: Verona-Lecce alle 18.30 e Bologna-Torino alle 20.45 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Salernitana-Lazio (HIGHLIGHTS)

All’Arechi le prime occasioni le creano i padroni di casa con Candreva e Bohinen, ma Provedel salva. La Lazio risponde con una chance per Felipe Anderson, poi trova il vantaggio su rigore per un fallo di Gyomber su Immobile: tira il capitano biancoceleste e non sbaglia. Nella ripresa la Salernitana pareggia con Kastanos e la ribalta con Candreva che batte Provedel con un destro centrale.

Il tabellino di Salernitana-Lazio 2-1

Gol: 43' Immobile Rig. (L), 55' Kastanos (S), 66' Candreva (S)

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc (16' st Fazio), Gyomber (1' st Lovato), Pirola (41' st Bronn); Mazzocchi, Bohinen (16' st Legowski), Coulibaly, Bradaric; Candreva (27' st Maggiore), Kastanos; Ikwuemesi. All.: F. Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (17' st Hysaj), Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi (36' st Vecino), Kamada; Felipe Anderson (24' st Isaksen), Immobile (24' st Castellanos), Zaccagni (17' st Pedro). All.: Sarri

Ammoniti: Lazzari, Gyomber, Daniliuc, Cataldi, Maggiore, Fazio per gioco falloso, Inzaghi per proteste.