Fatale per Rudi Garcia il ko interno con l'Empoli subito domenica scorsa. A sostituirlo, dopo l'iniziale abboccamento con Igor Tudor, colui che aveva allenato gli azzurri dal 2009 al 2013: Walter Mazzarri

Walter Mazzarri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. La squadra campione d'Italia infatti, dopo il burrascoso addio con Luciano Spalletti in estate, ha scelto di esonerare Rudi Garcia, che paga un inizio molto complicato in campionato, e una squadra che sembra ormai non seguirlo più. Al suo posto, dopo che il presidente Aurelio De Laurentiis aveva parlato anche con Igor Tudor, arriva con un contratto di 7 mesi proprio il tecnico che guidò i partenopei dal 2009 al 2013.