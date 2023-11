Napoli, Rudi Garcia a rischio esonero dopo la nuova sconfitta in campo

Si fanno sempre più pressanti le voci sul possibile allontanamento dell'attuale allenatore dei partenopei, soprattutto dopo il match di oggi che ha visto il Napoli perdere in casa per 0-1 contro l'Empoli. De Laurentiis ha abbandonato il suo posto in tribuna d'onore dopo la rete degli avversari e al termine della partita nessuno ha rilasciato dichiarazioni