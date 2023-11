Serie A, alle 15 Salernitana-Napoli: le formazioni ufficiali

L’undicesima giornata di Serie A, iniziata venerdì con il successo del Bologna per 1-0 sulla Lazio, prosegue oggi con altre tre partite. Alle 15 c’è Salernitana-Napoli, alle 18 tocca ad Atalanta-Inter, alle 20.45 si gioca Milan-Udinese (in diretta su Sky). Il turno prosegue domenica con Hellas Verona-Monza alle 12.30 (in diretta su Sky), Cagliari-Genoa alle 15, Roma-Lecce alle 18 e Fiorentina-Juventus alle 20.45. Si chiude lunedì con Frosinone-Empoli alle 18.30 e Torino-Sassuolo alle 20.45 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).