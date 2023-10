La cronaca di Paris Saint Germain-Milan (GLI HIGHLIGHTS)

Al Parco dei Principi i padroni di casa partono in quarta. Il Milan si scalda dopo poco: Pulisic e Leao spingono contro gli avversari ma non riescono a sfondare. Poi è Mbappé ad accendersi: al terzo tentativo, al 32’, firma il primo gol del match. Nella ripresa Dembélé la mette in porta ma scatta il VAR: gol annullato per fallo di Ugarte su Musah. Alla fine sono comunque i ragazzi di Luis Enrique a portare a casa il secondo gol della partita: Dembélé batte un corner a sorpresa, Maignan respinge ma finisce sui piedi di Kolo Muani che piazza la palla in porta e segna per la prima volta in questa Champions. Pulisic prima, Giroud e Leao dopo provano a risollevare le sorti della partita ma Donnarumma le blocca tutte. All’82’ i francesi sfiorano il terzo gol con Mbappé ma Maignan riesce a neutralizzarlo. La rete arriva comunque all’89’ grazie a Kang-In. La vittoria è dei francesi, il Milan resta fermo a due punti e zero gol in questa Champions.

Il tabellino di Psg-Milan 3-0

Gol: Mbappé (PSG) 32'; Kolo Muani (PSG) 53'; Kang-In (PSG) 89'

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi (48' st Mukiele), Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte (26' st Fabian Ruiz), Vitinha; Dembele (26' st Lee), Kolo Muani (37' st Gonçalo Ramos), Mbappé. All.: Luis Enrique

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw (1' st Calabria), Tomori (45' st Kjaer), T. Hernandez; Musah (32' st Pobega), Krunic (32' st Adli), Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli

Ammoniti: Thiaw, Krunic, Hakimi, Dembelé, Tomori, Kalulu per gioco falloso.