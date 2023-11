Serie A, Bologna-Lazio 1-0. Decide un gol di Ferguson. GLI HIGHLIGHTS

L’anticipo del venerdì allo stadio Dall’Ara ha inaugurato l’11 giornata del campionato. Gli emiliani vincono con un gol dello scozzese e volano in classifica. Domani si prosegue con altri 3 match: in campo Salernitana-Napoli, Atalanta-Inter e Milan-Udinese

L’11 giornata del campionato di Serie A è stata inaugurata dall’anticipo del venerdì tra Bologna e Lazio. Al Dall’Ara gli emiliani si sono imposti per 1-0 grazie a un gol di Ferguson ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Il programma prosegue domani con altri 3 match: alle 15 Salernitana-Napoli, alle 18 Atalanta-Inter mentre in serata, alle 20.45, calcio d’inizio a San Siro di Milan-Udinese (visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Domenica 5 novembre si parte alle 12.30 con Hellas Verona-Monza (che si potrà vedere su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Alle 15 si continua con Cagliari-Genoa, poi alle 18 c’è Roma-Lecce mentre alle 20.45 in campo Fiorentina-Juventus. Questa undicesima giornata si chiuderà lunedì con le ultime due partite: alle 18.30 Frosinone-Empoli e alle 20.45 Torino-Sassuolo.

La cronaca di Bologna-Lazio (HIGHLIGHTS)

Nella prima frazione di gioco meglio la Lazio, che costruisce diverse occasioni. Bologna poco pericoloso tranne che nel finale con Zirkzee. A inizio ripresa però i padroni di casa vanno subito in vantaggio con Ferguson, lo scozzese servito da Zirkzee si presenta davanti a Provedel e lo batte. La squadra di Sarri non riesce a costruire grandi occasioni per pareggiare e il Bologna conquista i tre punti volando in zona Europa in classifica.



Il tabellino di Bologna-Lazio 1-0

Gol: nel st 1' Ferguson

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis (36' st Kristiansen), Aebischer (28' st Moro), Freuler, Orsolini, Ferguson, Saelemaekers (36' st Ndoye), Zirkzee (47' st Fabbian). All.: Motta

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic (3' st Pellegrini), Guendouzi (36' st Kamada), Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson (36' st Isaksen), Castellanos (12' st Immobile), Pedro (12' st Zaccagni). All.: Sarri

Ammoniti: Beukema, Luis Alberto, Zaccagni per gioco scorretto; Pedro, Ferguson e Romagnoli, Isaksen per comportamento non regolamentare.