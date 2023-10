Serie A 2024/2029: Sky si aggiudica tre partite per ogni turno

Sky ha acquisito per il ciclo 2024/2029 i diritti in co-esclusiva di tre partite a giornata per un totale di 114 match di Serie A a stagione, insieme agli highlights di tutti i 380 incontri, ai diritti di archivio delle stagioni correnti. Acquisiti in esclusiva anche i diritti di tutti i match di Serie A per bar, hotel e altri locali pubblici.

Serie A protagonista su Sky

Dalla prossima stagione, dunque, la Serie A sarà protagonista su Sky con tre super appuntamenti serali: il sabato alle 20.45, la domenica alle 18 e il lunedì (o il venerdì) alle 20.45. A differenza del ciclo attuale, il pacchetto acquisito comprenderà anche quattro big match per ogni stagione e prevede un sistema di scelta delle partite decisamente più favorevole, che assicurerà a Sky di trasmettere alcune tra le più importanti sfide per ogni turno.

Tutte le partite saranno disponibili anche con l’altissima definizione del 4K e, grazie agli highlights di tutte le 380 partite, Sky Sport offrirà inoltre le immagini più rilevanti di tutti i match, con studi pre e post-partita e aggiornamenti su Sky Sport 24, confermandosi lo spazio più influente e accreditato del dibattito calcistico. Il racconto sarà ancora più ricco e completo con l’acquisizione dei diritti di archivio delle stagioni correnti.

Sky trasmetterà dalla stagione 2024/2025 molte più gare di serie A con i top team impegnati, almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato, e tutto questo all’interno di una straordinaria offerta. I top player del calcio europeo e italiano giocheranno infatti su Sky e NOW, per citare solo alcuni dei grandi appuntamenti del 2024 basta ricordare i 51 incontri di UEFA EURO 2024 e i 527 match di coppe europee, con in esclusiva 185 delle 203 partite a stagione della nuova Champions League e tutti i match di Europa League e Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol.

Sky continua a essere la casa dello Sport

Sky continuerà quindi a essere la Casa dello Sport e a garantire la più ampia scelta di sport in Italia con la F1, la MotoGP, il tennis con Wimbledon, il basket NBA, il rugby, il golf e molto altro. Tutto raccontato con la passione e la qualità editoriale e tecnologica di Sky Sport, che da sempre rappresentano il valore aggiunto per gli abbonati.