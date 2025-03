Stadio San Siro, Milan e Inter presentano offerta d'acquisto al Comune

Un'offerta d'acquisto per lo Stadio San Siro. È questo il focus del documento inviato da Inter e Milan al Comune di Milano. Il testo, che contiene un Documento di fattibilità delle alternative Progettuali e la relativa offerta di acquisto dello stadio Meazza, sarà esaminato dall'amministrazione comunale. Nel comunicato ufficiale si specifica che i due club milanesi “hanno depositato oggi al Comune di Milano il DOCFAP, contenente la proposta per l’acquisizione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe, insieme all’ipotesi di fattibilità progettuale per la realizzazione di uno stadio all’avanguardia, inserito in un progetto di rigenerazione urbana, nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità”.

La proposta di Inter e Milan

Come specificato nella nota ufficiale, la proposta è stata “elaborata dai migliori professionisti e esperti del settore, frutto della visione strategica delle proprietà dei due Club”. Nei prossimi mesi, i due club “si confronteranno con l'Amministrazione Comunale per condividere e approfondire i dettagli e gli elementi distintivi della proposta”. L'obiettivo è quello di portare a termine l'acquisto “entro il mese di luglio 2025”.

Marotta: "Uno stadio nuovo che rispetterà il target degli stadi moderni"

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha affrontato la questione ai microfoni di Sky Sport. "Dovevano essere definiti alcuni cavilli legali tra le due società, niente di preoccupante. Abbiamo presentato la proposta, un atto molto importante per Inter e Milan, i due club così contribuiranno allo sviluppo della città. Ci sarà uno stadio nuovo, che rispetterà il target degli stadi moderni”, ha detto Marotta. “Sugli impianti abbiamo ancora un gap con gli altri club europei. Cerchiamo noi oggi da Milano di dare il via a un input che riguarda parecchi club di Serie A. Il Governo ha promesso che a breve nominerà un commissario ad hoc, per cui io sono da dirigente e uomo di calcio fiducioso che finalmente si possa avviare un percorso importante per il movimento calcistico italiano".

Scaroni: "Uno stadio moderno, sostenibile, sicuro e accessibile"

"È un passaggio importante, ma è il primo di un percorso in cui nulla è dato per scontato", ha commentato il presidente del Milan Paolo Scaroni. "Ciò che è certa è la volontà e la determinazione dei due Club in questa direzione, in cui per il Milan è stata fondamentale la visione strategica e l'impegno concreto di RedBird che sugli stadi ha una esperienza di profilo internazionale", ha aggiunto, precisando che "sarà uno stadio bellissimo: moderno, sostenibile ma anche sicuro e accessibile, ideale per tutti, famiglie e bambini, per un tifo davvero sano contro ogni criminalità e violenza. Un progetto verde e innovativo a beneficio della città e della cittadinanza".