Allianz estende la Partnership Olimpica e Paralimpica mondiale

In occasione degli ultimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, Allianz ha svolto un ruolo poliedrico, offrendo una copertura assicurativa completa e un forte sostegno agli atleti e realizzando campagne in più di 60 paesi in tutto il mondo a beneficio di dipendenti, clienti, partner commerciali e fan, per promuovere la condivisione e l’obiettivo di costruire un mondo migliore attraverso lo sport

Più veloce, più in alto, più forte: insieme. Dopo i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, Allianz e il Comitato Olimpico Internazionale hanno annunciato che estenderanno la loro Partnership mondiale Olimpica e Paralimpica per altri quattro anni, fino al 2032. In qualità di Worldwide Insurance Partner, Allianz promuoverà i Movimenti Olimpico e Paralimpico in occasione di altre due edizioni dei Giochi: le Invernali Alpi Francesi 2030 e i Brisbane 2032 in Australia. Allianz gestisce i rischi, fornisce protezione per gli organizzatori, i partecipanti e gli spettatori e supporta gli atleti realizzando attività di mentoring e offrendo opportunità professionali.

Allianz è una delle principali compagnie assicurative al mondo ed è il marchio assicurativo più affermato a livello mondiale, oltre a essere Worldwide Insurance Partner ufficiale del Movimento Olimpico dal 2021, contribuendo alla preparazione e all’organizzazione di Parigi 2024, Milano Cortina 2026 e Los Angeles 2028. Inoltre, dal 2006 Allianz sostiene il Comitato Paralimpico Internazionale, e dal 2021 è “Worldwide Paralympic Partner”. La partnership con i Movimenti Olimpici e Paralimpici si sposa con il programma “Power of Unity” di Allianz, che aiuta a riunire individui e organizzazioni per promuovere una prosperità inclusiva attraverso unità, connessione e comprensione reciproca.

Persone, business, brand

In qualità di partner assicurativo globale, Allianz ha contribuito a garantire lo svolgimento dei Giochi in tutta sicurezza, proteggendo atleti, appassionati e i tanti collaboratori dall'inizio alla fine di questo ecosistema sportivo, spesso attraverso soluzioni e servizi “intangibili” e immateriali in 15 linee di business. Allianz ha lanciato un programma completo di assistenza medica per 155.000 atleti, staff, volontari e membri della grande famiglia Olimpica e Paralimpica. Inoltre, ha offerto un'assicurazione per l'annullamento del biglietto a beneficio degli appassionati e una copertura assicurativa danni per molti impianti sportivi.

Attraverso la campagna “Get Ready for the Best”, realizzata a livello globale per promuovere l'importanza della preparazione, Allianz ha contribuito a diffondere lo spirito Olimpico suscitando l’interesse di nuovi gruppi target. Da quando questa partnership è stata avviata nel 2021, il numero di consumatori che ne sono a conoscenza ha fatto segnare aumenti percentuali a due cifre.