Champions League, stasera Inter-Feyenoord, ritorno ottavi di finale

La Champions League ritorna in campo con il ritorno degli ottavi di finale. L’unica italiana rimasta in corsa nel torneo è l’Inter che stasera alle 21 ospita a San Siro il Feyenoord. La squadra di Simone Inzaghi parte dal 2-0 conquistato una settimana fa nell’andata nei Paesi Bassi ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE ). I nerazzurri vanno a caccia dei quarti di finale e l’allenatore ha chiesto massima concentrazione: "Non penso al campionato, farò rotazioni in base allo stato fisico dei giocatori. In Champions, tutte le partite nascondono insidie". Chi supera il turno affronterà la vincente del derby tedesco tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco (si parte dal 3-0 dell’andata per i bavaresi).

Le altre partite

In questo martedì di Champions League, il primo match è Barcellona-Benfica, alle ore 18.45. I catalani hanno vinto 1-0 in trasferta in Portogallo all’andata. Ora tornano in campo ancora scossi per la morte improvvisa, avvenuta nell'albergo della squadra, del medico sociale Carles Minarro. Alle 21 scendono in campo Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Chi si qualifica se la vedrà con Inter o Feyenoord. Infine la super sfida Liverpool-Psg: all’andata al Parco dei Principi i francesi hanno dominato ma poi sono stati sconfitti per 1-0. Stasera Luis Enrique e i suoi cercano l’impresa ad Anfield.

Le partite di domani

Il quadro degli ottavi, e quindi delle qualificate ai quarti, si completerà domani, mercoledì 12 marzo: si parte alle 18.45 con Lille-Borussia Dortmund. Poi alle ore 21 ci sono Arsenal-PSV, Aston Villa-Club Brugge e Atletico Madrid-Real Madrid.