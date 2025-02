Coppa Italia, Inter-Lazio 2-0. In semifinale sarà derby con il Milan

Sarà l’Inter ad affrontare il Milan nella semifinale di Coppa Italia . I nerazzurri hanno infatti superato in casa la Lazio con il punteggio di 2 a 0, grazie alle reti segnate da Arnautovic nel primo tempo e da Calhanoglu su calcio di rigore nella ripresa. I rossoneri invece avevano strappato il pass al turno successivo a inizio mese, superando la Roma per 3 a 1 . Domani sera alle 21 si completa il tabellone delle semifinali: il Bologna, che ha eliminato l’Atalanta ai quarti di finale, scoprirà la sua avversaria dalla sfida tra Juventus ed Empoli.

La cronaca di Inter-Lazio

Basta un gol per tempo all’Inter per avere ragione della Lazio nel quarto di finale di Coppa Italia. Nella prima frazione è Arnautovic, al minuto 39, a portare avanti i nerazzurri con un gran tiro da fuori area. Nella ripresa, invece, è Calhanoglu a chiudere il discorso realizzando al 77esimo il rigore concesso dall’arbitro per fallo su Correa. La partita finisce così 2 a 0, e gli uomini di Inzaghi accedono alle semifinali del torneo.

Il tabellino di Inter-Lazio 2-0

39’ Arnautovic, 77’ Calhanoglu (rig.)



INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian (24' pt Dumfries), Frattesi (40' st Barella), Asllani (18' st Calhanoglu), Zielinski, Dimarco (18' st Bastoni); Taremi, Arnautovic (18' st Correa). All.: S. Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli (1' st Gila), Pellegrini (17' st Nuno Tavares); Guendouzi, Rovella; Isaksen (33' st A. Ibrahimovic), Dia, Zaccagni (17' st Pedro); Tchaouna (17' st Noslin). All.: Baroni.

Ammoniti: Dumfries, Asllani, Pellegrini, Gigot e Ibrahimovic per gioco falloso, Isaksen e Guendouzi per comportamento non regolamentare.