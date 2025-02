Coppa Italia, il Milan batte la Roma 3-1 e vola in semifinale

La cronaca di Milan-Roma

A San Siro la prima occasione è per i giallorossi, conclusione di Pisilli deviata in angolo. Maignan para su Dybala e il Milan la sblocca al 16' con un colpo di testa di Abraham. La Roma ci prova con Shomurodov, poi chance per Tomori che, servito da Pulisic, manda di poco oltre la traversa. Pisilli sfiora il pareggio ma colpisce la traversa. Al 42' Abraham sigla la doppietta personale. Nella ripresa altra traversa per Walker, poi i giallorossi accorciano al 54' con un gol di Dovbyk. Conclusione di Saelemaekers, para Maignan. Ci prova Theo Hernandez, palla fuori di poco, poi al 63' gol annullato a Jimenez per fuorigioco. Al 72' arriva il 3-1 del Milan: segna João Felix servito da Gimenez. Pochi minuti dopo un autogol di Reijnders rischia di riaprire la partita ma la rete viene annullata per fuorigioco di Dovbyk. Roma pericolosa all'82' con Pellegrini, ma il trequartista non inquadra la porta. Dopo tre minuti di recupero il risultato non cambia e il Milan vola in semifinale.

Il tabellino di Milan-Roma 3-1

16' e 42' Abraham (M), 54' Dovbyk (R), 72' João Felix (M)

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Musah (44' st Sottil), Fofana, Reijnders; Jiménez (25' st Leao), Abraham (13' st Gimenez), Pulisic (14' st Joao Felix). All.: Conceição

ROMA (3-5-2): Svilar; Çelik (1' st Rensch), Hummels (34' st Nelsson), N'Dicka; Saelemaekers (34' st El Shaarawy), Koné, Paredes (1' st Pellegrini), Pisilli, Angeliño; Dybala, Shomurodov (1' st Dovbyk). All.: Ranieri

Ammoniti: Koné per gioco falloso.