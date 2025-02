Coppa Italia, Atalanta-Bologna 0-1. Emiliani in semifinale

A Bergamo si è disputato il primo quarto di finale del torneo, in gara secca. Al Gewiss Stadium decide un gol di Castro nel finale. La squadra di Italiano si qualifica in semifinale dove affronterà la vincente di Juventus-Empoli, che si disputerà il 26 febbraio

Sono iniziati questa sera i quarti di finale della Coppa Italia, che si giocano in gara secca. Il primo match in tabellone è stato Atalanta-Bologna: a Bergamo gli emiliani hanno vinto in trasferta per 1-0 con un gol di Castro nel finale e si qualificano in semifinale dove se la vedranno (con partite di andata e ritorno) con la vincente di Juventus-Empoli, quarto di finale che si disputerà il 26 febbraio.