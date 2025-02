Serie A, Udinese-Venezia finisce 3-2 e Monza-Verona 0-1

La cronaca di Monza-Verona

Il Verona vince 1-0 a Monza. In avvio, occasione per Serdar. Dall'altra parte, spreca Ciurria. A sbloccare la partita è un autogol: al 14’ Lekovic mette la palla nella sua porta. Il primo tempo si chiude 1-0 per il Verona. Nella ripresa Niasse e Mosquera vanno vicini al raddoppio e nel finale i padroni di casa provano a pareggiarla. Ma il risultato non cambia più: lo scontro salvezza se l’aggiudica il Verona.

Il tabellino di Monza-Verona 0-1

13' pt autogol Lekovic



MONZA (3-4-2-1): Turati (22' st Pizzignacco); Izzo, Lekovic, Palacios (37' st Maric); Pereira, Urbanski, Sensi (13' st Castrovilli), Kyriakopoulos (13' st Martins); Ciurria, Vignato (37' st Petagna); Mota. All.: Bocchetti



VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar (1' st Niasse), Bradaric (37' st Lazovic); Suslov; Mosquera (37' st Dawidowicz), Sarr (28' st Livramento (44' st Ajayi). All. Zanetti



Ammoniti: Niasse, Izzo, Bradaric, Martins per gioco falloso, Mosquera per comportamento non regolamentare.