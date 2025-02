Udinese-Venezia, ultras friulani assaltano treno con tifosi avversari

Un gruppo di una cinquantina di ultras dell'Udinese, spalleggiati da numerosi supporter del Salisburgo, hanno assaltato il treno diretto a Venezia che riportava a casa i circa 1.200 tifosi della formazione lagunare. È successo alla stazione di Basiliano (Udine) alle 18.09, dopo la fine della partita disputata al Bluenergy stadium e che ha visto la vittoria dell’Udinese per 3-2 sul Venezia. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale.

I tifosi del Venezia erano stati scortati dalle forze dell'ordine dallo stadio fino alla stazione di Udine. I tafferugli sono durati pochi minuti, poi è arrivato l'elicottero della Polizia insieme a numerosi equipaggi. I tifosi dell’Udinese sono stati aiutati da quelli del Salisburgo, arrivato appositamente per dare manforte ai friulani, con cui sono gemellati. Per fermare il treno in corsa, gli ultras hanno rischiato di essere travolti dal convoglio. Il macchinista li ha evitati grazie a una frenata disperata. Appena il treno si è fermato nei pressi della stazione di Basiliano (Udine), pochi minuti dopo la partenza dal capoluogo friulano, una cinquantina di ultras, incappucciati e armati di bastoni e manganelli, hanno assaltato alcune carrozze occupate dai tifosi del Venezia. Gli scontri sono stati durissimi ma sono durati pochi minuti.

I feriti

Nei tafferugli un tifoso del Venezia e uno austriaco hanno riportato ferite serie, per cui sono stati trasportati in ospedale in ambulanza. Anche un agente della Questura di Udine e uno di quella di Venezia sono rimasti contusi e sono stati accompagnati al Pronto soccorso. La causa degli scontri potrebbe essere una vendetta dopo che alcuni tifosi friulani, lo scorso 30 ottobre, in occasione della partita di andata erano stati aggrediti e picchiati nei pressi della stazione di Venezia Santa Lucia. Durante il match di oggi, ad accendere ancora di più gli animi è stato uno striscione, esposto dai veneziani, che irrideva gli ultras dell’Udinese, ricordando l'aggressione di Venezia.