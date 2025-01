Serie A, il Lecce vince 3-1 in rimonta a Parma

La 23^ giornata di Serie A ha preso il via al Tardini, dove il Lecce ha battuto in trasferta il Parma per 3-1 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Sabato si torna in campo alle 15 con Udinese-Venezia e Monza-Verona, poi alle 18 Atalanta-Torino e alle 20.45 Bologna-Como. Domenica tocca a Juventus-Empoli (ore 12.30), Fiorentina-Genoa (ore 15), il derby Milan-Inter (ore 18) e Roma-Napoli (ore 20.45). Il turno si chiude lunedì 3 febbraio con Cagliari-Lazio (ore 20.45).

La cronaca di Parma-Lecce (GLI HIGHLIGHTS)

Al Tardini subito un rigore assegnato al Lecce per un fallo di Suzuki su Krstovic, ma su segnalazione dell'assistente di fuorigioco e del Var il penalty viene tolto. Al 21' palo di Mihaila e padroni di casa vicini al vantaggio, poi respinta prodigiosa di Baschirotto che salva su Djuric. Al 24' gol annullato per fuorigioco a Krstovic, che sfiora la rete dell'1-0 anche cinque minuti dopo. A sbloccarla è il Parma al 33' su rigore, concesso per un tocco di braccio di Baschirotto: tira Valeri e non sbaglia. Al 36' arriva il pareggio di testa di Krstovic. Nella ripresa il Parma sfiora il gol con Cancellieri, poi al 64' arriva il 2-1 del Lecce: rete di Pierotti. I padroni di casa spingono per trovare il pareggio, ma all'81' il Lecce si rende ancora pericoloso con Morente che tira poco sopra la traversa. All'89' Parma vicino al pari: Guilbert rinvia per errore verso Valeri con la porta vuota, ma il tiro del terzino è deviato in corner. Al 93' Pierotti firma la doppietta personale e la chiude.

Il tabellino di Parma-Lecce 1-3

34' Valeri Rig. (P), 36' Krstovic (L), 63' e 90' + 3' Pierotti (L)

PARMA (4-2-3-1): Suzuki, Leoni, Vogliacco, Valenti (24' st Hainaut), Valeri, Keita (24' st Almqvist), Sohm, Cancellieri (31' st Ondrejka), Haj Mohamed (1' st Camara), Mihaila (45' pt Bonny), Djuric. All.: Pecchia

LECCE (3-5-2): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Helgason, Ramadani (11' st Coulibaly), Pierret, Pierotti, Krstovic, Karlsson (11' st Morente). All.: Giampaolo

Ammoniti: Ramadani, Camara per gioco falloso, Karlsson per comportamento non regolamentare.