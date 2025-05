Giro d'Italia 2025, Pedersen vince 3^ tappa e si riprende maglia rosa

Il danese ha vinto in volata la Valona-Valona, ultima tappa del trittico d'apertura in Albania. Dopo un percorso di 160 km e con un dislivello di 2.800 metri, ha trionfato davanti a Colbin Strong e Orluis Aular. Pedersen, alla seconda vittoria in tre giorni di gara, si è anche ripreso la maglia rosa. Dopo la pausa di lunedì 12 maggio, il Giro riprenderà sulle strade italiane con la Alberobello-Lecce di martedì 13 maggio

Mads Pedersen (Lidl Trek) ha vinto in volata la terza tappa dell'edizione numero 108 del Giro d'Italia , la Valona (Vlorë) - Valona (Vlorë). Dopo un percorso di 160 km e con un dislivello di 2.800 metri, il danese ha trionfato davanti a Colbin Strong e Orluis Aular. Pedersen - alla seconda vittoria in tre giorni di gara - si è così ripreso la maglia rosa, che ieri era stata conquistata da Primoz Roglic, arrivato nel gruppo di testa in una tappa vinta da Joshua Tarling. Questa era la terza e ultima tappa del trittico d'apertura in Albania: dopo la pausa di lunedì 12 maggio, il Giro riprenderà sulle strade italiane con la Alberobello-Lecce di martedì 13 maggio.

Il Giro d'Italia 2025

Tadej Pogačar, vincitore dello scorso anno, è il grande assente dell'edizione numero 108 della corsa rosa. Le tappe in totale sono 20, con il gran finale che sarà ancora una volta a Roma, il primo giugno. Le prime tre tappe sono state in Albania. La corsa rosa ripartirà dalla Puglia il 13 maggio per offrire le prime opportunità ai velocisti fino a Napoli. Si proseguirà poi tra vette abruzzesi, muri marchigiani e sterrati toscani per arrivare ad affrontare le temute Alpi nell'ultima settimana. Attesa per Tonale e Mortirolo (tappa 17) e per il Colle delle Finestre, Cima Coppi di quest'edizione nella penultima tappa.