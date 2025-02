La cronaca di Parma-Bologna

Al 3' ci prova Ndoye, Suzuki blocca senza fatica. Dopo una fase di equilibrio arrivano i tentativi di Castro, Cambiaghi e Cancellieri. Al 35' rigore per il Parma per un fallo di mano di Beukema: tira Bonny e non sbaglia. Sul finale del primo tempo occasione per Ndoye da posizione ravvicinata ma Suzuzki para ancora. Nella ripresa il Parma si difende e il Bologna non riesce a sfondare. Ci prova Orsolini dalla distanza ma il tiro termina sopra la traversa. Al 79' il Parma raddoppia con un gol di Sohm. All'88' ancora Orsolini su punizione, palla che termina fuori a lato. Al 92' Man sfiora il 3-0, Ravaglia in uscita riesce a chiudere.

Il tabellino di Parma-Bologna 2-0

37' Bonny Rig., 79' Sohm

PARMA (4-3-3): Suzuki, Delprato, Balogh, Valenti, Valeri, Bernabè (5' pt Estevez, 35' st Camara), Keita, Sohm, Cancellieri (20' st Man), Bonny (35' st Pellegrino). Almqvist (35' st Lovik). All.: Pecchia

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia, Calabria, Beukema (39' st Dominguez), Lucumi, Miranda (21' st Lykogiannis), Freuler, Moro (39' st Ferguson sv), Ndoye, Pobega (29' st Fabbian), Cambiaghi (21' st Orsolini), Castro. All.: Italiano

Ammoniti: Almqvist, Cancellieri, Calabria per gioco falloso.