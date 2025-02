Falso in bilancio, chiesto processo per De Laurentiis

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nell’ambito di un’indagine per falso in bilancio relativa agli esercizi finanziari del 2019, 2020 e 2021. Come riportato dall'Ansa, la richiesta avanzata dai pubblici ministeri Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano riguarda anche la società calcistica e Andrea Chiavelli, dirigente di fiducia del patron azzurro. L'inchiesta si concentra su presunte plusvalenze fittizie, in particolare nell’operazione di mercato che ha portato il difensore Kostas Manolas dalla Roma al Napoli nell’estate del 2019 e nell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen dal Lille nel 2020.