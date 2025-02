Champions League, ritorno playoff: Milan-Feyenoord 0-0. LIVE

I rossoneri sono chiamati a ribaltare la sconfitta per 1 a 0 subita all’andata per accedere agli ottavi di finale, così come gli uomini di Gasperini che devono rimontare dopo il ko per 2 a 1 in Belgio. Domani alle 21, invece, la Juventus sarà in campo contro il PSV

Tornano in campo oggi due delle tre squadre italiane impegnate nei play-off del nuovo formato della Champions League. Adesso il Milan riceve a San Siro il Feyenoord: dopo la sconfitta per 1 a 0 all’andata nei Paesi Bassi, i rossoneri hanno l’obbligo di vincere per strappare il pass agli ottavi di finale. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nella stessa situazione si trova l’Atalanta, sconfitta per 2 a 1 all’andata in Belgio del Bruges e che dalle 21 cercherà di ribaltare il risultato per proseguire il cammino nella massima competizione europea. La sfida è in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Domani invece dalle ore 21 la Juventus sarà in campo per sfidare il PSV, dopo la vittoria per 2 a 1 conquistata all’andata allo Stadium. (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).