Champions League, al via i play-off. Alle 21 in campo Juventus-Psv

Dopo la fase a girone unico, la competizione calcistica per club più importante d’Europa riparte dal turno dei play-off, in cui sono impegnate in gara di andata e ritorno le 16 squadre che si sono piazzate dal nono al 24esimo posto: chi passa accede agli ottavi di finale. Stasera in campo i bianconeri che ospitano la formazione dei Paesi Bassi. Domani invece tocca ad Atalanta e Milan

La Champions League , nella nuova formula introdotta in questa stagione, dopo la fase con il girone unico prosegue con il turno play off. Le 16 squadre che si sono piazzate dal nono al 24esimo posto si affrontano in gara di andata e ritorno per accedere agli ottavi di finale. Sono tre le italiane impegnate (mentre l’Inter è già agli ottavi e il Bologna è stato eliminato): la prima a scendere in campo, questa sera, è la Juventus che affronta in casa il Psv Eindhoven. Domani invece tocca ad Atalanta e Milan. I bergamaschi faranno visita al Club Brugge mentre i rossoneri saranno di scena nei Paesi Bassi contro il Feyenoord ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE ).

Juventus-Psv Eindhoven

La Juventus, che si sta godendo il grande impatto di Kolo Muani (5 gol in 3 gare) affronta un Psv in serie negativa dopo un avvio di stagione eccellente. Le due squadre si sono già affrontate a settembre nel girone: vinsero 3-1 i bianconeri grazie alle reti di Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez. Ora il confronto si replicherà su 180 minuti con il primo atto allo Stadium, questa sera alle 21. "Non credo che la mia Juve sia favorita - ha chiarito Thiago Motta - e, anche se lo fosse, non conterebbe nulla: prima si può parlare e opinare, poi però ci sono due confronti da giocare e parlerà il campo". La Juve è reduce da due vittorie consecutive in campionato ma l’allenatore mette i suoi in allerta: “Servirà una prestazione più completa: a settembre abbiamo sofferto la loro pressione e il loro possesso palla, dobbiamo essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione per centrare l'obiettivo che è il passaggio del turno".

Tecnico Psv: "Juve top club, ma io non ho paura"

"La Juve è un top club, anche loro hanno avuto alti e bassi proprio come noi: io non ho mai paura, giocheremo per vincere e se non dovessimo farcela ci sarà il ritorno ad Eindhoven”, ha detto alla vigilia il tecnico del Psv, Peter Bosz. "È passato troppo tempo dall'altra partita contro di loro, entrambe abbiamo anche giocatori diversi. Sarà una sfida diversa, così come spero che sia diverso il risultato finale".