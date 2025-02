Serie A, Juve vince 2-1 a Como con rigore di Kolo Muani all’89’. VIDEO

La cronaca di Como-Juventus

La Juventus vince 2-1 a Como. Allo stadio Sinigaglia i bianconeri vanno in vantaggio al 34’: destro potente di Kolo Muani che s’infila sotto la traversa. I padroni di casa pareggiano al 46’: angolo di Strefezza, Cutrone rimette la palla in mezzo, Diao di testa batte Di Gregorio. Il primo tempo finisce 1-1. Nella ripresa qualche occasione da entrambe le parti, ma per vedere un altro gol bisogna aspettare l’89’: calcio di rigore per un fallo di Butez su Gatti, sul dischetto va Kolo Muani e firma la sua seconda doppietta in bianconero in tre partite. Il Como ci prova ancora e al 91’ scheggia la traversa con Dossena. Finisce 2-1 per i bianconeri.

Il tabellino di Como-Juventus 1-2 (GLI HIGHLIGHTS)

34' pt Kolo Muani (J), 46' pt Diao (C), 44' st Kolo Muani (J)



COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Alex Valle (28' st Van der Brempt, 34' st Fellipe Jack); Perrone, Da Cunha (34' st Engelhardt); Strefezza, Nico Paz, Diao (28' st Douvikas); Cutrone (18' st Ikoné). All.: Fabregas



JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona (1' st Kelly); Koopmeiners (15' st Douglas Luiz), Locatelli (15' st Thuram); Nico Gonzalez (32' st Conceiçao), McKennie, Yildiz (22' st Mbangula); Kolo Muani. All.: Thiago Motta



Ammoniti: Goldaniga, Strefezza, Savona e Alex Valle per gioco falloso.