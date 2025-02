Serie A, recupero della 14esima giornata: Fiorentina-Inter 3-0

Allo stadio Franchi di Firenze è stata recuperata la partita interrotta a dicembre per il malore di Bove (presente in panchina). Il match è ripreso dal minuto 17’ con una rimessa laterale e sullo 0-0. Dopo un primo tempo senza reti, a segno Ranieri e due volte Kean ascolta articolo

Allo stadio Franchi di Firenze è stata recuperata la partita tra Fiorentina e Inter interrotta a dicembre per il malore di Bove: è finita 3-0 per i viola. Il match della 14esima giornata di Serie A è ripreso dal minuto 17 e Palladino e Inzaghi non hanno potuto mettere in campo i nuovi acquisti. Ad assistere alla gara anche Bove, che non può giocare in Italia ma ha avuto il permesso per sedersi in panchina (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

La cronaca di Fiorentina-Inter (GLI HIGHLIGHTS) La Fiorentina vince 3-0 contro l’Inter. La partita riprende dal 17’, com’era stata interrotta: con una rimessa laterale, sullo 0-0. Al 31’ gol annullato ai nerazzurri: girata mancina vincente di Carlos Augusto, ma è fuorigioco. L’Inter ci prova anche con Lautaro e Thuram, la Fiorentina risponde con le occasioni di Kean e Dodô ma il risultato non cambia e si va negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa l'Inter fa la partita, ma a trovare il vantaggio sono i padroni di casa: al 59’, sugli sviluppi di un corner, Ranieri al volo firma l’1-0. Il raddoppio della Fiorentina al 68’: cross dalla destra di Dodô, Kean di testa batte Sommer. All’89’ i viola la chiudono: Dimarco sbaglia il retropassaggio, Sommer è fuori dai pali e Kean ne approfitta per il 3-0 finale. I nerazzurri falliscono l'aggancio al Napoli e restano -3 dalla vetta della classifica di Serie A. Il tabellino di Fiorentina-Inter 3-0 60' Ranieri, 68' e 90' Kean



FIORENTINA (4-4-2): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens (88' Colpani), Dodo, Richardson, Mandragora, Parisi, Beltran (91' Cataldi), Kean (91' Caprini). All.: Palladino



INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni (69' Dimarco), Dumfries, Frattesi (82' Asllani), Calhanoglu (69' Arnautovic), Mkhitaryan (23' Barella), Carlos Augusto (82' Taremi), Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi



Ammoniti: Kean per comportamento non regolamentare.

Applausi per Bove Serata particolare e carica di emozioni per Edoardo Bove, 67 giorni dopo il malore che lo ha colpito a dicembre al 16' di Fiorentina-Inter. All'ingresso delle squadre in campo, per il recupero della 14 giornata di Serie A, tanti applausi per lui dal pubblico presente e diversi striscioni con scritto “Forza Edo”. Bove ha ringraziato tutti prima di accomodarsi in panchina, al fianco di Raffaele Palladino, dove ha assistito alla partita e ha sostenuto i compagni nella sfida contro i nerazzurri. In tribuna al Franchi presente anche il ct dell'Italia Luciano Spalletti. Vedi anche Il ritratto di Edoardo Bove, dagli esordi con la Roma alla Fiorentina