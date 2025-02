Serie A, Atalanta-Cagliari 0-0. Alle 18 Lazio-Napoli poi Milan-Verona

Dopo la vittoria di venerdì del Bologna sul Torino per 3-2, la 25esima giornata di Serie A prosegue con altre tre partite. Il match delle 15 Atalanta-Cagliari è finito 0-0. Alle 18 tocca a Lazio-Napoli, poi alle 20.45 è il turno di Milan-Verona ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Domenica giocano Fiorentina-Como (12:30), Monza-Lecce (15), Udinese-Empoli (15), Parma-Roma (18) e Juventus-Inter (20:45). Lunedì il posticipo Genoa-Venezia (20:45).

La cronaca di Atalanta-Cagliari

Primo tempo con poche occasioni a Bergamo: a farsi vedere sono Samardzic al 35' - calcio a giro al limite dell'area - e poco dopo un tentativo di Toloi finito sopra la traversa. Nella ripresa ci prova De Ketelaere, poi al 60' annullato un gol di Brescianini per fallo di Posch su Caprile. Chance per Deiola e Zortea. All'85' ancora pericoloso De Ketelaere, Mina manda in calcio d'angolo con un tocco di ginocchio. Caprile para su Vlahovic, al 90' una bella conclusione di Pasalic termina sul fondo.

Il tabellino di Atalanta-Cagliari 0-0

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Hien, Toloi; Cuadrado (11' st Palestra), Sulemana (29' st De Roon), Pasalic, Ruggeri; Samardzic (1' st De Ketelaere), Brescianini (21' st Ederson); Retegui (11' st Vlahovic). All.: Gasperini

CAGLIARI (4-5-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Adopo, Makoumobou, Deiola (34' st Marin), Felici (22' st Coman); Piccoli (46' st Pavoletti). All.: Nicola

Ammoniti: Hien e Coman per comportamento non regolamentare.