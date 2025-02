Serie A, Bologna-Torino 3-2: la chiude un autogol di Biraghi. VIDEO

Ritmi altissimi al Dall'Ara per la prima partita della 25esima giornata di campionato, con i ragazzi di Italiano che la spuntano all'ultimo minuto per un errore degli avversari

La 25esima giornata di Serie A si è aperta al Dall'Ara con la sfida tra Bologna e Torino, finita 3-2 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Domani, 15 febbraio, si torna in campo per Atalanta-Cagliari (alle 15), Lazio-Napoli (alle 18) e Milan-Hellas Verona (alle 20:45). Domenica giocano Fiorentina-Como (12:30), Monza-Lecce (15), Udinese-Empoli (15), Parma-Roma (18) e Juventus-Inter (20:45). Lunedì il posticipo Genoa-Venezia (20:45).

La cronaca di Bologna-Torino (GLI HIGHLIGHTS)

Ritmi altissimi fin da subito, con i padroni di casa che mantengono il possesso palla per tutto l'inizio partita e al 20' fanno breccia nella porta avversaria: il primo gol è di Ndoye. I granata si risvegliano poco prima che si chiuda il primo tempo, con Vlasic che al 37' la porta sull'1-1. Nella ripresa i torinesi arrivano al vantaggio al 65' con rete di Vlasic. I ragazzi di Italiano rispondono subito: al 70' il match tornano in parità, ancora una volta con Ndoye (su rigore). Colpo di scena al 90', quando un autogol di Biraghi la chiude 3-2 per il Bologna.

Il tabellino di Bologna-Torino 3-2

Gol: nel pt 20' Ndoye, 37' Vlasic; nel st 20' Elmas, 25' Ndoye (rigore), 45' autogol Biraghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Holm (42' st Calabria), Beukema, Lucumi (1' st Casale), Miranda, Freuler, Moro (42' st Aebischer), Ndoye, Pobega (37' st Fabbian), Dominguez (31' st Cambiaghi), Castro. All.: Italiano

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic, Walukiewicz (9' st Pedersen), Maripan, Coco, Borna Sosa (36' st Biraghi), Casadei, Linetty (17' st Gineitis), Lazaro (36' st Masina), Vlasic, Karamoh (17' st Elmas), Adams. All.: Vanoli

Ammoniti: Linetty, Gineitis, Masina per gioco scorretto; Karamoh per comportamento non regolamentare.