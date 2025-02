Serie A, Inter batte 2-1 la Fiorentina: -1 dal Napoli capolista. VIDEO

La 24esima giornata di campionato si è conclusa a San Siro con la vittoria dei nerazzurri. Al 28’ Inter in vantaggio grazie a un autogol: calcio d’angolo, Pongracic devia nella propria porta. Poco prima dell’intervallo, i viola pareggiano su rigore: fallo di mano di Darmian, sul dischetto va Mandragora e non sbaglia. Nella ripresa, la squadra di Inzaghi torna in vantaggio al 52’: cross di Carlos Augusto, Arnautovic di testa batte De Gea

La cronaca di Inter-Fiorentina

A San Siro l’Inter batte 2-1 la Fiorentina. Dopo 21 minuti, su sponda di testa di Bastoni, Carlos Augusto colpisce il palo con una sforbiciata di sinistro. Passano due minuti e, sugli sviluppi di un corner, Lautaro di testa colpisce la traversa. Al 28’ nerazzurri in vantaggio grazie a un autogol: ancora calcio d’angolo, Pongracic devia nella propria porta. Proteste della Fiorentina: per i viola il corner non doveva essere assegnato perché sul cross precedente di Bastoni il pallone sarebbe uscito. Scintille tra le panchine, ammonito sia il tecnico nerazzurro Inzaghi sia quello viola Palladino. Poco prima dell’intervallo, gli ospiti pareggiano su rigore: fallo di mano di Darmian, al 44’ sul dischetto va Mandragora e non sbaglia. Il primo tempo finisce 1-1. Nella ripresa, l’Inter torna in vantaggio al 52’: cross di Carlos Augusto, Arnautovic di testa batte De Gea. Nel finale la Fiorentina spinge alla ricerca del pareggio, ma il risultato non cambia più: i nerazzurri vincono e vanno a -1 dal Napoli capolista.

Il tabellino di Inter-Fiorentina 2-1 (GLI HIGHLIGHTS)

28' pt autorete Pongracic (I), 44' pt rigore Mandragora (F), 7' st Arnautovic (I)



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (20' st Zalewski); Darmian, Barella, Calhanoglu (1' st Zielinski), Mkhitaryan (20' st Frattesi), Carlos Augusto; Thuram (28' pt Arnautovic, 32' st Taremi), Lautaro. All.: S. Inzaghi



FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Moreno (21' st Fagioli), Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora (35' st Gudmundsson), Richardson (17' st Cataldi); Dodò, Beltran (21' st Zaniolo), Parisi (17' st Folorunsho); Kean. All.: Palladino



Ammoniti: Palladini e Inzaghi per comportamento non regolamentare, Barella, Mkhitaryan, Richardson, Calhanoglu, Parisi, Kean e Zalewski per gioco falloso.