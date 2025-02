Tutto facile per gli uomini di Gasperini, trascinati dalla straordinaria prestazione di Mateo Retegui. Ora gli uomini di Conceicao sono in campo contro quelli di D’Aversa, mentre in serata a giocare saranno Torino e Genoa

La cronaca di Verona-Atalanta (HIGHLIGHTS)

Tutto facile per gli uomini di Gasperini a Verona: dopo i primi 45 minuti i bergamaschi sono già avanti di 4 gol, grazie alle prime tre reti di Retegui e al gol di Ederson. Nella ripresa i nerazzurri non si fermano e il centravanti della Nazionale trova anche la sua quarta rete personale. Il risultato finale è di 0 a 5 per l’Atalanta, che sale così a quota 50 punti in classifica.

Il tabellino di Verona-Atalanta 0-5

21’, 25’, 44’ e 56’ Retegui, 37’ Ederson

VERONA (3-4-2-1): Montipò, Daniliuc (24'st Valentini), Coppola, Ghilardi, Tchatchoua, Bernede (16'st Oyegoke), Niasse, Bradaric (16'st Dawidowicz), Suslov (34'st Lambourde), Sarr (16'st Kastanos), Mosquera. All: Zanetti

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio, Posch, Hien, Djimsiti (13'st Toloi), Cuadrado, Ederson (13'st Pasalic), De Roon (31'st Sulemana), Zappacosta (36'st Palestra), De Ketelaere (1'st Brescianini), Samardzic, Retegui. All: Gasperini

Ammoniti: Niasse, Ghilardi, Sulemana per gioco falloso.