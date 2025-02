Serie A, Venezia-Roma 0-1. Adesso Lazio-Monza e Cagliari-Parma. VIDEO

Gli uomini di Ranieri ottengo i tre punti grazie alla rete su rigore di Dybala. Alle 18 scendono in campo Lecce e Bologna, mentre alle 20.45 il Napoli capolista affronterà al Maradona l’Udinese. La giornata terminerà domani con la sfida tra Inter e Fiorentina

Dopo le partite di venerdì e sabato - che hanno visto le vittorie di Juventus, Milan e Atalanta - prosegue oggi la 24esima giornata del campionato di Serie A. Nell’incontro delle 12.30 la Roma ha vinto contro il Venezia al Penzo: a decidere la partita è stata la rete su rigore di Paulo Dybala. Adesso si stanno giocando Lazio-Monza e Cagliari-Parma, mentre alle 18 il Lecce riceverà il Bologna. Infine, alle 20.45, il Napoli capolista scenderà in campo al Maradona contro l’Udinese. La giornata terminerà domani con la sfida tra Inter e Fiorentina ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Venezia-Roma (HIGHLIGHTS)

È la Roma a fare la partita a Venezia, rendendosi pericolosa diverse volte nella prima frazione: la migliore occasione è per Mancini, il cui colpo di testa a Radu battuto è però salvato sulla linea da Nicolussi Caviglia. I giallorossi trovano il gol del vantaggio nel secondo tempo, grazie al rigore trasformato al minuto 57 da Paulo Dybala. Nel finale il risultato non cambia più, e la Roma ottiene la seconda vittoria consecutiva in trasferta.

Il tabellino di Venezia-Roma 0-1

57’ Dybala (rig.)

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli (14' st Schigtienne), Idzes, Candé; Zerbin, Perez (34' st Gytkjaer), Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson (25' st Bjarkason); Yeboah (14' st Oristanio), Fila (34' st Maric). All.: Di Francesco

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch (1' st Saelemaekers), Gourna Douath (14' st Pisilli), Cristante, Angelino; El Shaarawi (14' st Nellson), Dybala (23' st Baldanzi); Dovbyk (48' st Shomurodov). All. Ranieri

Ammoniti: Celik, Cristante, Candè, Gourna Douath, Fila per gioco falloso.