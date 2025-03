Calcio, Blatter e Platini assolti anche in appello in Svizzera

È questa la sentenza emessa dalla Corte d'appello straordinaria del Tribunale penale federale, riunitasi a Muttenz in Svizzera, nei confronti dei due ex massimi dirigenti di Uefa e Fifa, dopo quasi un decennio di indagini e una prima assoluzione in primo grado. L'accusa era di truffa, falso in documenti e gestione infedele per presunte irregolarità nelle assegnazioni dei mondiali di calcio in Russia e Qatar

Assolti anche in appello. È questa la sentenza emessa dalla Corte d'appello straordinaria del Tribunale penale federale, riunitasi a Muttenz in Svizzera, nei confronti di Michel Platini e l'ex presidente della Fifa Sepp Blatter, dopo quasi un decennio di indagini e una prima assoluzione in primo grado. I due ex massimi dirigenti di Uefa e Fifa erano accusati di truffa, falso in documenti e gestione infedele per presunte irregolarità nelle assegnazioni dei mondiali di calcio in Russia e Qatar. Un caso che nel 2015 aveva infranto le ambizioni del francese di diventare il leader del calcio mondiale. A inizio marzo, la Procura aveva chiesto una pena detentiva di un anno e otto mesi con sospensione condizionale per ciascuno degli imputati.