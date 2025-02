Champions League, Bruges-Atalanta 2-1. Ora Feyenoord-Milan 1-0. LIVE

Dopo la fase a girone unico, prosegue il turno dei play-off della competizione calcistica per club più importante d’Europa, in cui sono impegnate in gara di andata e ritorno le 16 squadre che si sono piazzate dal nono al 24esimo posto: chi passa accede agli ottavi di finale. La Dea perde in trasferta in Belgio: la sblocca Jutglà e risponde Pasalic, poi al 94' Nilsson segna su rigore

La Champions League , nella nuova formula introdotta in questa stagione, dopo la fase con il girone unico prosegue con il turno play-off. Le 16 squadre che si sono piazzate dal nono al 24esimo posto si affrontano in gara di andata e ritorno per accedere agli ottavi di finale. Sono tre le italiane impegnate (mentre l’Inter è già agli ottavi e il Bologna è stato eliminato): il match delle 18.45 Bruges-Atalanta è finito 2-1, dalle 21 tocca a Feyenoord-Milan. Ieri la Juventus ha battuto 2-1 in casa il Psv Eindhoven .

La cronaca di Bruges-Atalanta

Bruges subito pericoloso su due palle perse dalla Dea, poi Bellanova salva su Tzolis. Al 15' la sbloccano i padroni di casa con Jutglà servito da Talbi. De Cuyper vicino al raddoppio, al 40' chance per Retegui ma dopo un minuto è Pasalic a trovare il gol di testa del pareggio. Nella ripresa ci prova De Cuyper, Zappacosta al 65' sfiora il vantaggio. Grande occasione per Samardzic che però colpisce male da ottima posizione. All'82' ancora Samardzic prova un sinistro potente dal limite dell'area: Mignolet respinge in angolo. Al 91' rigore per il Bruges per fallo di Hien su Nilsson, che tira e non sbaglia.

Il tabellino di Bruges-Atalanta 2-1

15' Jutglà (B), 41' Pasalic (A), 90' + 4' Nilsson Rig (B)

BRUGES (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi (41' st Siquet), Vanaken, Tzolis (25' st Nilsson); Jutglà (41' st Vetlesen). All.: Hayen

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Djimsiti, Hien, Posch (26' st Toloi); Bellanova (18' st Cuadrado), Ederson, De Roon, Zappacosta (41' st Palestra); Pasalic (18' st Samardzic); De Ketelaere, Retegui (26' st Brescianini). All.: Gasperini

Ammoniti: De Roon, Cuadrado e Hien per comportamento non regolamentare.