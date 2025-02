Serie A, Fiorentina-Como 0-2. Ora Monza-Lecce e Udinese-Empoli. VIDEO

Dopo la vittoria del Milan contro il Verona, e i pareggi registrati in Atalanta-Cagliari e Lazio-Napoli, continua oggi la 25esima giornata del campionato di Serie A. Nella partita delle 12.30 la Fiorentina è caduta in casa contro il Como, che si è imposto col punteggio di 2-0. Adesso, invece, sono in campo Monza-Lecce e Udinese-Empoli. Alle 18 sarà poi il momento di Parma-Roma mentre alle 20.45 è in programma il derby d’Italia tra Juventus e Inter. (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). La giornata terminerà domani con l’incontro Genoa-Venezia, che si giocherà alle 20.45.