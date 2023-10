Pallone d’oro 2023, Messi vince per l’ottava volta il premio

L’attaccante dell’Inter Miami si aggiudica nuovamente il trofeo grazie al trionfo ottenuto con l'Argentina al Mondiale in Qatar dello scorso anno. Premio come miglior giovane a Bellingham del Real Madrid e come miglior portiere all’argentino Martinez dell’Aston Villa. Il Pallone d’oro femminile è stato vinto dalla centrocampista spagnola del Barcellona Bonmatì