Pallone d'Oro 2023, ufficializzati i 30 candidati

Il prestigioso premio verrà assegnato il prossimo 30 ottobre. Tra i calciatori in lizza c'è il vincitore del 2022, Karim Benzema, oltre a Leo Messi, Haaland, Mbappè e Griezmann. E ancora i giocatori che hanno trascinato il Napoli allo scudetto come Kim Min-jae, Osimhen e Kvaratskhelia, e gli interisti Barella, Lautaro Martinez e Onana (ora allo United)

Come ogni anno, anche per il 2023 France Football ha reso nota la lista dei 30 candidati al Pallone D'Oro, assegnato ufficialmente il prossimo 30 ottobre. Tra loro c'è il vincitore del 2022, Karim Benzema, oltre a Leo Messi, Haaland, Mbappè e Griezmann. E ancora i giocatori che hanno trascinato il Napoli allo scudetto come Kim Min-jae, oggi al Bayern Monaco, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, e gli interisti Barella (unico italiano presente), Lautaro Martinez e Onana, oggi allo United. Ecco tutti i candidati: Karim Benzema, Antoine Griezmann, Lionel Messi, Rodri, Lautaro Martinez, Robert Lewandowski, Kim Min-jae, Luka Modric, Kylian Mbappè, Victor Osimhen, Harry Kane, Josko Gvardiol, Jamal Musiala, Andrè Onana, Mohamed Salah, Bukayo Saka, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham, Randal Kolo Muani, Bernardo Silva, Khvicha Kvaratskhelia, Nicolò Barella, Emiliano Martinez, Ruben Dias, Erling Haaland, Martin Odegaard, Ilkay Gundogan, Yassine Bounou, Julian Alvarez e Vinicius Junior.