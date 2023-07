21/24 Instagram

MILINKOVIC-SAVIC (AL-HILAL) - Sergej Milinkovic-Savic, miglior centrocampista dell'ultima stagione in serie A, lascia l'Italia e approda in Arabia Saudita: è infatti ufficiale il suo passaggio all'Al Hilal, che ha pagato 40 milioni di euro alla Lazio. Pronto per lui un contratto da 20 milioni di euro per 3 anni