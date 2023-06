Calcio, Benzema lascia il Real Madrid dopo 14 anni

Sport

Segna quattro gol al Real Madrid, chi è l'attaccante Taty Castellanos

Nel trionfo del Girona sui Blancos di Carlo Ancelotti brilla l'attaccante argentino, in presito dai New York City. Bocciato in patria, ha giocato in Cile, Uruguay e Stati Uniti. Sogna la nostra serie A, ma intanto si gode l'exploit i ieri sera: è diventato il primo giocatore dal 1947 a realizzare un poker di reti al Real in campionato. L'ultimo era stato il basco Esteban Echevarrìa Olabarrieta dell'Oviedo

Detto questo, non capita spesso ai calciatori difinire una partita in lacrime. A Valentin "Taty" Castellanos, 24enne centravanti argentino del Girona, è successo due volte in poco più di due settimane. Ma se le lacrime di lunedì 10 aprile negli spogliatoi del Camp Nou erano di rabbia per la colossale occasione del vantaggio gettata alle ortiche, quelle di ieri sera erano di gioia