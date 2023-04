Nel trionfo del Girona sui Blancos di Carlo Ancelotti brilla l'attaccante argentino, in presito dai New York City. Bocciato in patria, ha giocato in Cile, Uruguay e Stati Uniti. Sogna la nostra serie A, ma intanto si gode l'exploit i ieri sera: è diventato il primo giocatore dal 1947 a realizzare un poker di reti al Real in campionato. L'ultimo era stato il basco Esteban Echevarrìa Olabarrieta dell'Oviedo