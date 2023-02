Fifa Club World Cup, il Real Madrid batte l'Al Hilal 5-3

Il Real Madrid porta a casa il suo quinto Mondiale per club, sconfiggendo a Rabat per 5-3 i sauditi dell’Al Hilal. La squadra spagnola ha vinto tutte le finali che ha disputato nel torneo Fifa che assegna il titolo di campioni del mondo, a cui partecipano i club vincitori delle rispettive coppe continentali (in questo caso, la Champions League dell’anno scorso per gli spagnoli e la Champions asiatica per l’Al Hilal, che anche se viene dall’Arabia Saudita ai fini della gara fa parte della zona dell’Asia).