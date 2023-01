1/12 ©IPA/Fotogramma

Un fatturato di 9,2 miliardi di euro. È questo quello che hanno prodotto i primi 20 club per ricavi del calcio mondiale nella stagione 2021/2022: un dato che emerge dalla 26° edizione della Football Money League pubblicata da Deloitte. Il dato è in crescita (+13% rispetto al 2020/2021) ed è legato al ritorno del calcio alla normalità, grazie alla fine dell’emergenza pandemica e al ritorno degli spettatori allo stadio: non è un caso, infatti, che le entrate siano cresciute da 111 milioni di euro a 1,4 miliardi, così come i ricavi commerciali

