Il Barcellona affitta il Camp Nou a ore per giocare tra amici

Calpestare l’erba del Camp Nou, e non da turista ma da protagonista, presto sarà alla portata di tutti. O almeno di chi avrà 300 euro da investire per pagare la sua quota, come si fa per il calcetto settimanale, per giocare una partita con gli amici sul terreno di gioco del Barcellona. I blaugrana hanno annunciato che dal 6 all’11 giugno tutti gli appassionati potranno utilizzare lo stadio più grande d’Europa.

Cosa include la quota di 300 euro

approfondimento

Secondo quanto riferito dalla nota ufficiale del club, nel prezzo di 300 euro (oltre alla possibilità di giocare 60 minuti al Camp Nou) è incluso l’utilizzo degli stessi spogliatoi della prima squadra. Ciascuna squadra iscritta potrà avere un massimo di 18 giocatori e che ogni partita durerà 60 minuti. I partecipanti potranno entrare in campo per fare un riscaldamento di 15 minuti. Il match si svolgerà a tutto campo. Il club blaugrana precisa anche che ciascun partecipante avrà la possibilità di portare fino a 15 accompagnatori, ciascuno dei quali dovrà comunque pagare 30 euro per assistere al match del proprio amico o familiare, ma verrà anche data l’opportunità di entrare al Museo del Barcellona. Cosa garantita anche a chi ha prenotato per giocare. Il Barcellona, oltre ad un minimo di 40 minuti di gioco e alla possibilità di utilizzare gli spogliatoi del Camp Nou, garantisce la presenza degli arbitri, di un allenatore per ciascuna squadra e di assistenza medica in caso di infortuni. Il tutto per rendere l’esperienza quanto più fedele possibile a quella dei veri professionisti.